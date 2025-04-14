Киев
Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)

Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
297,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
296,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
302,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
296,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
307,11
Экономия при брони: -11,89 грн
295,22 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
192.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
298,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
408.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
349,81
Экономия при брони: -15,49 грн
334,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
427.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
208,30 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
261,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
438.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони: -40,52 грн
306,82 грн
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
370.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
371.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
391.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 18:30
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 22:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
394.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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