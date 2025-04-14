Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
307,11
Экономия при брони: -11,89 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новый Буг, пл. Свободы, 40
192.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Черновцы, просп. Независимости, 95
408.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
349,81
Экономия при брони: -15,49 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
427.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
438.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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Экономия при брони: -40,52 грн
Аптеки медицинской академии
Каменское, просп. Возрождения, 31
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Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
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Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
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Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC