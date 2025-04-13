Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони: -40,52 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
279.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
339.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
406.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
319,86
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
410.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
357,24
Экономия при брони: -22,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
443.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
443.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
443.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
443.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
450.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
316,67
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
365.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
365.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
392.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
396.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC