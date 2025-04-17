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Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
112.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
208,30
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
197.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони:
-40,52 грн
306,82
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
261,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
208.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
302,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
215.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
355,62
Экономия при брони:
-21,30 грн
334,32
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
342.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
288,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
349.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
287,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
350.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
286,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
350.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
291,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
350.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
286,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
356.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
306,02
Экономия при брони:
-10,80 грн
295,22
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
454.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
454.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
484.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
484.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
488.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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