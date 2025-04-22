Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
В городах рядом
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лисковская, 12/1
405.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Фармация
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
409.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони: -40,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
565.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
565.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
566.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
567.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
571.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
308,60
Экономия при брони: -13,38 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
670.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Черновцы, просп. Независимости, 95
772.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
358,48
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптеки медицинской академии
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Днепр, ул. Рабочая, 146
193.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
202.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Каменское, просп. Возрождения, 31
203.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC