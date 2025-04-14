Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Новый Буг, пл. Свободы, 40
201.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
386.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
387.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
387.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони: -40,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
388.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
388.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
392.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
316,10
Экономия при брони: -20,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
592.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Черновцы, просп. Независимости, 95
665.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
354,11
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
26.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
26.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC