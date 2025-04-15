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Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Азиоптик Ромфарм (Azioptic Romfarm)
Запорожье
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
199.3 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
285,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
368.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
283,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
368.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
289,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
369.8 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
283,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
370.4 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
284,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
373.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
309,16
Экономия при брони:
-13,94 грн
295,22
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
261,60
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
442.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
347,34
Экономия при брони:
-40,52 грн
306,82
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 98
626.6 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
208,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
686.5 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
349,94
Экономия при брони:
-15,62 грн
334,32
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
67.0 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
67.9 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
84.1 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
84.7 км
Азиоптик Ромфарм капли глазные, раствор 15 мг/г контейнер однодозовый 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
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