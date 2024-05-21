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Гепаметион® таблетки (Hepametion tablets) (356559) - инструкция по применению Диетические добавки

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  • Диагнозы
Гепаметион<sup><sup>®</sup></sup> <i>таблетки</i> (Hepametion <i>tablets</i>)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт, 200 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки сублингвальные
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепаметион ® таблетки инструкция по применению

Состав

1 таблетка содержит:

активное вещество: S-аденозил-L-метионин 1,4 бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерасчете на адеметионин катион - 200 mg (мг)];

вспомогательные вещества:

наполнитель: сорбит (D-сорбит);

разрыхлители: целлюлоза микрокристаллическая, поливинилпиролидон (кросповидон);

стабилизаторы: кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;

подсластитель: сахарин;

ароматизатор: "Грейпфрут".

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 g (г) добавки: белки - 32,0 g (г); углеводы - 8,0 g (г); жиры - 0 g (г); 670 kJ (кДж)/160 kcal (ккал).

Без ГМО.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам; биполярный психоз; возраст до 18 лет; беременность и период лактации.

Не является лекарственным средством.

Форма выпуска

Таблетки сублингвальные №10 в блистере, по 2 блистера в пачке из картона. Масса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5%.

Срок годности

24 месяца от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 градусов в недоступном для детей месте.