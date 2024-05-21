1 таблетка содержит:

активное вещество: S-аденозил-L-метионин 1,4 бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерасчете на адеметионин катион - 200 mg (мг)];

вспомогательные вещества:

наполнитель: сорбит (D-сорбит);

разрыхлители: целлюлоза микрокристаллическая, поливинилпиролидон (кросповидон);

стабилизаторы: кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;

подсластитель: сахарин;

ароматизатор: "Грейпфрут".

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 g (г) добавки: белки - 32,0 g (г); углеводы - 8,0 g (г); жиры - 0 g (г); 670 kJ (кДж)/160 kcal (ккал).

Без ГМО.