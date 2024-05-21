Гепаметион® таблетки (Hepametion tablets) (356559) - инструкция по применению Диетические добавки
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Гепаметион ® таблетки инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит:
активное вещество: S-аденозил-L-метионин 1,4 бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерасчете на адеметионин катион - 200 mg (мг)];
вспомогательные вещества:
наполнитель: сорбит (D-сорбит);
разрыхлители: целлюлоза микрокристаллическая, поливинилпиролидон (кросповидон);
стабилизаторы: кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;
подсластитель: сахарин;
ароматизатор: "Грейпфрут".
Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 g (г) добавки: белки - 32,0 g (г); углеводы - 8,0 g (г); жиры - 0 g (г); 670 kJ (кДж)/160 kcal (ккал).
Без ГМО.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам; биполярный психоз; возраст до 18 лет; беременность и период лактации.
Не является лекарственным средством.
Форма выпуска
Таблетки сублингвальные №10 в блистере, по 2 блистера в пачке из картона. Масса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5%.
Срок годности
24 месяца от даты производства.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 градусов в недоступном для детей месте.