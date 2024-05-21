Доктовит (Doctovit) (356544) - инструкция по применению Диетические добавки
Доктовит инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов В5 и U. Способствует нормализации состояния клеток (регенерации) эпителиальных тканей, кожи и слизистых оболочек, в том числе слизистой оболочки желудка, путем обеспечения клеток энергией и пластическим материалом. Способствует улучшению секреторной и моторной функции органов ЖКТ, нормализации процессов пищеварения.
Декспантенол преобразуется в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной кофермента А и участвует в процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина (который поддерживает нормальную секреторную и кинетическую функции кишечника) и порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и повышает прочность коллагеновых волокон. Способствует устранению воспаления, ускорению процессов регенерации и метаболизма.
Метилметионинсульфония хлорид улучшает метилирование ДНК и синтез белковых структур при делении клеток, улучшает процесс образования кератина, повышает синтез фосфолипидов. Обладает выраженными цитопротекторными свойствами в отношении эпителиальных тканей: эпидермиса кожи и слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, способствует заживлению язвенных и эрозивных поражений.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 таблетке в сутки или по назначению врача после еды, запивая небольшим количеством жидкости.
Таблетки имеют характерный запах, обусловленный наличием в составе витамина U.
Перед началом употребления рекомендована консультация врача.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ: индивидуальная непереносимость компонентов, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.