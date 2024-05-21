рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов В 5 и U. Способствует нормализации состояния клеток (регенерации) эпителиальных тканей, кожи и слизистых оболочек, в том числе слизистой оболочки желудка, путем обеспечения клеток энергией и пластическим материалом. Способствует улучшению секреторной и моторной функции органов ЖКТ, нормализации процессов пищеварения.

Декспантенол преобразуется в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной кофермента А и участвует в процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина (который поддерживает нормальную секреторную и кинетическую функции кишечника) и порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и повышает прочность коллагеновых волокон. Способствует устранению воспаления, ускорению процессов регенерации и метаболизма.

Метилметионинсульфония хлорид улучшает метилирование ДНК и синтез белковых структур при делении клеток, улучшает процесс образования кератина, повышает синтез фосфолипидов. Обладает выраженными цитопротекторными свойствами в отношении эпителиальных тканей: эпидермиса кожи и слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, способствует заживлению язвенных и эрозивных поражений.