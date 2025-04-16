Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
524,91
Экономия при брони: -35,37 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
519,78
Экономия при брони: -30,54 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,37
Экономия при брони: -25,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
518,55
Экономия при брони: -29,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
526,10
Экономия при брони: -36,56 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
514,56
Экономия при брони: -25,32 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
521,50
Экономия при брони: -32,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
513,70
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
520,22
Экономия при брони: -30,98 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма