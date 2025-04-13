Киев
Доктовит (Doctovit)

Доктовит (Doctovit)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 508 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
443,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
443,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
590,40
Экономия при брони: -128,50 грн
461,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -49,70 грн
461,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
419,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
473,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
522,80
Экономия при брони: -33,26 грн
489,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,10
Экономия при брони: -25,86 грн
489,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
169,90
Экономия при брони: -6,74 грн
163,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
506,86
Экономия при брони: -17,32 грн
489,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
448,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
513,16
Экономия при брони: -23,62 грн
489,54 грн
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