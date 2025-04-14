Одесса (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,76
Экономия при брони: -26,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
510,58
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
513,89
Экономия при брони: -24,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
510,45
Экономия при брони: -20,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -65,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
522,43
Экономия при брони: -33,19 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
511,34
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,74
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма