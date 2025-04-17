Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
524,10
Экономия при брони: -34,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
170,93
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
519,75
Экономия при брони: -30,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
510,43
Экономия при брони: -21,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
512,76
Экономия при брони: -23,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
523,32
Экономия при брони: -34,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
507,73
Экономия при брони: -18,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
171,44
Экономия при брони: -21,58 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
507,34
Экономия при брони: -18,10 грн