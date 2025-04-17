Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
514,04
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
519,45
Экономия при брони: -29,91 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,70
Экономия при брони: -58,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -60,30 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
170,93
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
510,29
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
523,37
Экономия при брони: -34,13 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
342,30
Экономия при брони: -40,15 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
508,91
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
513,60
Экономия при брони: -24,06 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -58,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
523,49
Экономия при брони: -33,95 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
524,59
Экономия при брони: -35,35 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
341,30
Экономия при брони: -39,15 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,70
Экономия при брони: -58,70 грн