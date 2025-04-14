Харьков (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
523,78
Экономия при брони: -34,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
342,37
Экономия при брони: -31,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
342,37
Экономия при брони: -31,48 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
522,60
Экономия при брони: -33,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
514,78
Экономия при брони: -25,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
520,93
Экономия при брони: -31,39 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
523,34
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
524,62
Экономия при брони: -35,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
525,46
Экономия при брони: -35,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн