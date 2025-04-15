Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
511,58
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,10
Экономия при брони: -25,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -63,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
465,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
465,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,30
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
509,02
Экономия при брони: -19,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,70
Экономия при брони: -63,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
517,37
Экономия при брони: -28,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
509,55
Экономия при брони: -49,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,81
Экономия при брони: -26,27 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
510,25
Экономия при брони: -49,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
526,14
Экономия при брони: -65,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
515,25
Экономия при брони: -54,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
465,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн