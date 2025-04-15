Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
512,15
Экономия при брони: -22,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
341,30
Экономия при брони: -40,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
341,30
Экономия при брони: -40,09 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
520,78
Экономия при брони: -31,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
517,63
Экономия при брони: -28,09 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
153,84
Экономия при брони: -3,45 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,70
Экономия при брони: -60,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,60
Экономия при брони: -60,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Доктовит таблетки №30
Омнифарма
519,28
Экономия при брони: -30,04 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
432,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
513,20
Экономия при брони: -61,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Доктовит капсулы 440 мг №30
Омнифарма
511,70
Экономия при брони: -60,10 грн