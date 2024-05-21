Декап (Decap) (355993) - инструкция по применению Диетические добавки
Декап инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D3 (холекальциферола) с целью поддержания его оптимального уровня в организме.
Витамин D3 и его метаболиты, образующиеся в организме, способствуют усвоению кальция и фосфора из пищи и регулируют их метаболизм, что важно для нормального формирования и роста костей. Кроме того, витамин D участвует в регуляции функциональной активности многих органов и систем, в том числе сердечно-сосудистой и иммунной, ЖКТ, печени, поджелудочной железы, почек и т.д.; влияет на обменные процессы, синтез ферментов и гормонов.
Витамин D3 синтезируется в клетках кожи организма под действием ультрафиолетовых (УФ) лучей, поэтому дополнительное поступление витамина D3 особенно актуально весной и в осенне-зимний период.
Распространенность дефицита витамина D3 обусловлена следующими причинами:
• проживание в северных и умеренных широтах, где УФ-индекс является недостаточным для синтеза витамина D3;
• избыточное пребывание в помещениях и ношение закрытой одежды;
• массовое использование солнцезащитных кремов, препятствующее естественной инсоляции;
• существенное снижение двигательной активности;
• ограничения в питании, употребление большого количества рафинированных продуктов.
Контроль уровня витамина D3 важен у лиц с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, остеопорозом, аутоиммунными (в том числе ревматоидным артритом) и дерматологическими заболеваниями (в том числе атопическим дерматитом).
Рекомендации по употреблению
Декап 2000:
– детям и подросткам (3–18 лет) — по 1 таблетке (2000 МЕ) 1 раз в 2 сут;
– взрослым — по 1 таблетке (2000 МЕ) в сутки.
Декап 5000:
– детям и подросткам (3–18 лет) — по 1 таблетке (5000 МЕ) 1 раз в неделю;
– взрослым — по 1 таблетке (5000 МЕ) на 2 сут.
Таблетки следует употреблять во время или после приема пищи. По рекомендации врача рекомендуемая суточная доза может быть изменена индивидуально. Продолжительность употребления определяет врач.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Добавку диетическую не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 0–25 °C в защищенном от света, влаги и недоступном для детей месте.