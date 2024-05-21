рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D 3 (холекальциферола) с целью поддержания его оптимального уровня в организме.

Витамин D 3 и его метаболиты, образующиеся в организме, способствуют усвоению кальция и фосфора из пищи и регулируют их метаболизм, что важно для нормального формирования и роста костей. Кроме того, витамин D участвует в регуляции функциональной активности многих органов и систем, в том числе сердечно-сосудистой и иммунной, ЖКТ, печени, поджелудочной железы, почек и т.д.; влияет на обменные процессы, синтез ферментов и гормонов.

Витамин D 3 синтезируется в клетках кожи организма под действием ультрафиолетовых (УФ) лучей, поэтому дополнительное поступление витамина D 3 особенно актуально весной и в осенне-зимний период.

Распространенность дефицита витамина D 3 обусловлена следующими причинами:

• проживание в северных и умеренных широтах, где УФ-индекс является недостаточным для синтеза витамина D 3 ;

• избыточное пребывание в помещениях и ношение закрытой одежды;

• массовое использование солнцезащитных кремов, препятствующее естественной инсоляции;

• существенное снижение двигательной активности;

• ограничения в питании, употребление большого количества рафинированных продуктов.

Контроль уровня витамина D 3 важен у лиц с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, остеопорозом, аутоиммунными (в том числе ревматоидным артритом) и дерматологическими заболеваниями (в том числе атопическим дерматитом).