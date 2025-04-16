Николаев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
290,44
Экономия при брони: -50,76 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,66
Экономия при брони: -14,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -36,80 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,40
Экономия при брони: -44,02 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
439,85
Экономия при брони: -74,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,80
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,60
Экономия при брони: -49,47 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,14
Экономия при брони: -71,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
293,43
Экономия при брони: -46,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,11
Экономия при брони: -76,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -47,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,40
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,71
Экономия при брони: -63,95 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
443,44
Экономия при брони: -64,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,62
Экономия при брони: -44,19 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,19
Экономия при брони: -71,71 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,97
Экономия при брони: -64,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -36,80 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,50
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,93
Экономия при брони: -62,09 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,64
Экономия при брони: -61,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,40
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
291,41
Экономия при брони: -24,23 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,60
Экономия при брони: -49,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,57
Экономия при брони: -42,33 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
437,14
Экономия при брони: -69,24 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,17
Экономия при брони: -15,70 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,94
Экономия при брони: -75,04 грн