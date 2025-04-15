Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
280,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
412,00
Экономия при брони: -65,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,00
Экономия при брони: -65,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,18
Экономия при брони: -62,78 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,99
Экономия при брони: -16,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,38
Экономия при брони: -40,84 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
430,56
Экономия при брони: -45,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,20
Экономия при брони: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,80
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,00
Экономия при брони: -37,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,70
Экономия при брони: -37,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
286,58
Экономия при брони: -11,19 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,43
Экономия при брони: -16,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -56,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
295,67
Экономия при брони: -66,51 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
438,77
Экономия при брони: -64,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
291,20
Экономия при брони: -64,99 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,14
Экономия при брони: -80,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,60
Экономия при брони: -65,42 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
437,18
Экономия при брони: -71,54 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
291,43
Экономия при брони: -62,25 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,47
Экономия при брони: -79,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
300,50
Экономия при брони: -70,77 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,94
Экономия при брони: -93,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,62
Экономия при брони: -13,47 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
437,77
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,00
Экономия при брони: -37,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -38,00 грн