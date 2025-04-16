Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
419,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
265,55
Экономия при брони: -42,63 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,90
Экономия при брони: -102,52 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,00
Экономия при брони: -24,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,31
Экономия при брони: -16,01 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,83
Экономия при брони: -23,81 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
290,16
Экономия при брони: -67,22 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,81
Экономия при брони: -71,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,34
Экономия при брони: -43,03 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
439,77
Экономия при брони: -31,56 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
266,53
Экономия при брони: -13,22 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
438,77
Экономия при брони: -30,56 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -54,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
271,10
Экономия при брони: -17,57 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,90
Экономия при брони: -37,69 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
265,81
Экономия при брони: -12,16 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
218,19
Экономия при брони: -35,49 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
419,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,03
Экономия при брони: -44,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,27
Экономия при брони: -76,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
293,39
Экономия при брони: -40,02 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
435,39
Экономия при брони: -69,54 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -36,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -54,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
297,30
Экономия при брони: -43,69 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
441,19
Экономия при брони: -75,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,00
Экономия при брони: -53,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
392,00
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,20
Экономия при брони: -36,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -54,60 грн