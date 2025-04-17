Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -38,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
465,20
Экономия при брони: -13,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -38,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
285,00
Экономия при брони: -30,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,52
Экономия при брони: -50,88 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,48
Экономия при брони: -74,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,85
Экономия при брони: -55,05 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,52
Экономия при брони: -81,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -38,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
267,73
Экономия при брони: -19,09 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,89
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -38,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,20
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
262,63
Экономия при брони: -13,72 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,60
Экономия при брони: -63,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,07
Экономия при брони: -51,19 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
221,91
Экономия при брони: -37,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,20
Экономия при брони: -38,10 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
290,16
Экономия при брони: -42,29 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
430,59
Экономия при брони: -61,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
285,00
Экономия при брони: -30,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
221,35
Экономия при брони: -32,75 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -38,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,30
Экономия при брони: -57,10 грн