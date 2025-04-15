Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,88
Экономия при брони: -62,89 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,02
Экономия при брони: -61,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
300,11
Экономия при брони: -63,12 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,36
Экономия при брони: -61,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
300,07
Экономия при брони: -18,97 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,37
Экономия при брони: -28,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -35,50 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -35,50 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -45,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
266,12
Экономия при брони: -29,06 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
435,35
Экономия при брони: -52,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
295,01
Экономия при брони: -40,94 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,11
Экономия при брони: -58,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
146,25
Экономия при брони: -17,75 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
276,43
Экономия при брони: -39,35 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,89
Экономия при брони: -49,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,46
Экономия при брони: -59,38 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,61
Экономия при брони: -51,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
295,86
Экономия при брони: -54,27 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
439,06
Экономия при брони: -63,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,01
Экономия при брони: -28,44 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,35
Экономия при брони: -51,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
268,27
Экономия при брони: -28,54 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,44
Экономия при брони: -58,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
245,30
Экономия при брони: -7,86 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
430,98
Экономия при брони: -13,81 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
295,27
Экономия при брони: -53,68 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
438,18
Экономия при брони: -62,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
217,09
Экономия при брони: -35,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
429,55
Экономия при брони: -53,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,76
Экономия при брони: -13,69 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
437,32
Экономия при брони: -20,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,68
Экономия при брони: -16,45 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,93
Экономия при брони: -23,30 грн