Винница (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,26
Экономия при брони: -45,98 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,68
Экономия при брони: -67,34 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,30
Экономия при брони: -31,80 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
419,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,96
Экономия при брони: -51,36 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
443,81
Экономия при брони: -75,14 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -32,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -39,40 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -31,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,50
Экономия при брони: -47,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -31,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
297,05
Экономия при брони: -49,45 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,81
Экономия при брони: -72,14 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,49
Экономия при брони: -51,89 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,44
Экономия при брони: -75,77 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
288,40
Экономия при брони: -27,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,16
Экономия при брони: -44,42 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,55
Экономия при брони: -64,59 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
294,01
Экономия при брони: -46,27 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,31
Экономия при брони: -67,35 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -31,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
267,89
Экономия при брони: -16,82 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,94
Экономия при брони: -66,13 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
290,78
Экономия при брони: -39,71 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,51
Экономия при брони: -52,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -32,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,50
Экономия при брони: -38,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -32,00 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
433,80
Экономия при брони: -39,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -31,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,40
Экономия при брони: -39,60 грн