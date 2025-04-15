Львов (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,69
Экономия при брони: -38,61 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,35
Экономия при брони: -55,66 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
398,25
Экономия при брони: -6,55 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,00
Экономия при брони: -38,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
99,56
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
297,44
Экономия при брони: -46,28 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
441,39
Экономия при брони: -75,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
295,64
Экономия при брони: -42,15 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
438,73
Экономия при брони: -59,82 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,00
Экономия при брони: -38,90 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,60
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -33,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,50
Экономия при брони: -50,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
146,20
Экономия при брони: -16,65 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -51,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -33,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,00
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
332,02
Экономия при брони: -38,25 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
296,66
Экономия при брони: -45,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
440,39
Экономия при брони: -61,47 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
398,25
Экономия при брони: -6,55 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -51,00 грн