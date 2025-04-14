Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,32
Экономия при брони: -52,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,05
Экономия при брони: -45,63 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,43
Экономия при брони: -64,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -43,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
219,38
Экономия при брони: -20,40 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
431,30
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,40
Экономия при брони: -27,10 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
442,70
Экономия при брони: -43,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
298,64
Экономия при брони: -59,58 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
443,43
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
293,24
Экономия при брони: -12,98 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
436,31
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
419,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,06
Экономия при брони: -59,57 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
443,56
Экономия при брони: -63,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
299,63
Экономия при брони: -60,14 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
444,65
Экономия при брони: -64,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
273,81
Экономия при брони: -19,11 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
446,19
Экономия при брони: -67,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
271,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
445,36
Экономия при брони: -66,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
291,02
Экономия при брони: -52,08 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
432,05
Экономия при брони: -14,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
285,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
325,35
Экономия при брони: -26,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
300,12
Экономия при брони: -19,56 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
223,34
Экономия при брони: -14,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блистер №60
Актифарм
292,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Декап® 5000 таблетки блистер №60
Актифарм
434,20
Экономия при брони: -35,40 грн