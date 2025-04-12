Фармакодинамика.

Левоцетиризин, R-энантиомер цетиризина, является мощным и селективным антагонистом периферических H1-рецепторов. Фармакологическое действие обусловлено блокировкой Н1-гистаминовых рецепторов. После однократного применения левоцетиризин обнаруживает захват рецепторов на 90% в течение 4 часов и 57% через 24 часа. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина. Воздействует на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, почти не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах почти не оказывает седативного эффекта.

Фармакокинетика.

Фармакокинетика левоцетиризина линейная с независимой от дозы и времени низкой изменчивостью между субъектами. Фармакокинетический профиль одинаков, если вводить как отдельный энантиомер или вводить цетиризин. При процессе абсорбции и выведении не происходит хиральная инверсия.

Абсорбция

Левоцетиризин после перорального применения быстро и интенсивно абсорбируется. У взрослых максимальная концентрация в плазме крови достигается через 0,9 ч после приема дозы. Устойчивое состояние достигается через два дня. Сmax обычно составляет 270 нг/мл и 308 нг/мл после однократного и повторного приема 5 мг 1 раз в сутки соответственно. Степень поглощения не зависит от дозы и не изменяется с едой, но Сmax уменьшается и задерживается.

Распределение

Отсутствует информация о распределении препарата в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях на животных наибольшая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая — в тканях центральной нервной системы. У людей связывание левоцетиризина с белками плазмы крови составляет 90%. Распределение левоцетиризина ограничительно, поскольку объем распределения составляет 0,4 л/кг.

Биотрансформация

Степень метаболизма левоцетиризина в организме человека составляет менее 14% дозы, поэтому различия в результате генетического полиморфизма или сопутствующего приема ингибиторов ферментов, как ожидается, будут незначительными. Процесс метаболизма включает ароматическое окисление, N- и O-деалкилирование и конъюгацию таурина. Деалкилирование происходит, прежде всего, с участием цитохрома CYP 3А 4, тогда как ароматическое окисление включает множественные и/или неизвестные изоформы CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А 2, 2С 9, 2С 19, 2D6, 2Е 1, 3А 4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные после приема дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма, отсутствие усиления угнетающего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами маловероятно.

Выведение

Период полувыведения препарата из плазмы крови у взрослых составляет 7,9±1,9 часа. Период полувыведения препарата более короткий у маленьких детей.

Средний общий клиренс у взрослых составляет 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой (выводится в среднем 85,4% дозы препарата). С калом выводится только 12,9% дозы препарата. Левоцетиризин выделяется как путем клубочковой фильтрации, так и активной канальцевой секреции.

Особые популяции.

Почечная недостаточность

Общий клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина. Поэтому у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. При анурии при конечной терминальной стадии заболевания почек общий клиренс организма пациентов по сравнению с общим клиренсом организма у лиц без таких нарушений уменьшается примерно на 80%. Количество левоцетиризина, выводимого во время стандартной 4-часовой процедуры гемодиализа, составляло <10%.