Лазин (Lazin)
Лазин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levocetirizine; 1 таблетка содержит левоцетиризина дигидрохлорида 5 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, лактозы моногидрат, магния стеарат, OpadryWhite YS-1–7003 (гипромелоза (Е 464), титана диоксид (Е 171), полисорбат, макрогол 400).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, круглой формы, двояковыпуклые, с чертой, с надписью «Н» с одной стороны и «161» — с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина.
Код АТС R06A Е09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левоцетиризин, R-энантиомер цетиризина, является мощным и селективным антагонистом периферических H1-рецепторов. Фармакологическое действие обусловлено блокировкой Н1-гистаминовых рецепторов. После однократного применения левоцетиризин обнаруживает захват рецепторов на 90% в течение 4 часов и 57% через 24 часа. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина. Воздействует на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, почти не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах почти не оказывает седативного эффекта.
Фармакокинетика.
Фармакокинетика левоцетиризина линейная с независимой от дозы и времени низкой изменчивостью между субъектами. Фармакокинетический профиль одинаков, если вводить как отдельный энантиомер или вводить цетиризин. При процессе абсорбции и выведении не происходит хиральная инверсия.
Абсорбция
Левоцетиризин после перорального применения быстро и интенсивно абсорбируется. У взрослых максимальная концентрация в плазме крови достигается через 0,9 ч после приема дозы. Устойчивое состояние достигается через два дня. Сmax обычно составляет 270 нг/мл и 308 нг/мл после однократного и повторного приема 5 мг 1 раз в сутки соответственно. Степень поглощения не зависит от дозы и не изменяется с едой, но Сmax уменьшается и задерживается.
Распределение
Отсутствует информация о распределении препарата в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях на животных наибольшая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая — в тканях центральной нервной системы. У людей связывание левоцетиризина с белками плазмы крови составляет 90%. Распределение левоцетиризина ограничительно, поскольку объем распределения составляет 0,4 л/кг.
Биотрансформация
Степень метаболизма левоцетиризина в организме человека составляет менее 14% дозы, поэтому различия в результате генетического полиморфизма или сопутствующего приема ингибиторов ферментов, как ожидается, будут незначительными. Процесс метаболизма включает ароматическое окисление, N- и O-деалкилирование и конъюгацию таурина. Деалкилирование происходит, прежде всего, с участием цитохрома CYP 3А 4, тогда как ароматическое окисление включает множественные и/или неизвестные изоформы CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А 2, 2С 9, 2С 19, 2D6, 2Е 1, 3А 4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные после приема дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма, отсутствие усиления угнетающего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами маловероятно.
Выведение
Период полувыведения препарата из плазмы крови у взрослых составляет 7,9±1,9 часа. Период полувыведения препарата более короткий у маленьких детей.
Средний общий клиренс у взрослых составляет 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой (выводится в среднем 85,4% дозы препарата). С калом выводится только 12,9% дозы препарата. Левоцетиризин выделяется как путем клубочковой фильтрации, так и активной канальцевой секреции.
Особые популяции.
Почечная недостаточность
Общий клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина. Поэтому у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. При анурии при конечной терминальной стадии заболевания почек общий клиренс организма пациентов по сравнению с общим клиренсом организма у лиц без таких нарушений уменьшается примерно на 80%. Количество левоцетиризина, выводимого во время стандартной 4-часовой процедуры гемодиализа, составляло <10%.
Дети
При применении пероральной однократной дозы 5 мг левоцетиризина у детей в возрасте 6 — 11 лет с массой тела 20 — 40 кг значения Cmax и AUC приблизительно в 2 раза превышали показатели для здоровых взрослых добровольцев в сравнительном исследовании; общий клиренс был на 30% больше, а период полувыведения — на 24% меньше в этой детской популяции, чем у взрослых. Специальные фармакокинетические исследования не проводились у педиатрических пациентов в возрасте младше 6 лет.
Пациенты пожилого возраста
Ограниченные фармакокинетические данные доступны у пожилых людей. После однократного ежедневного перорального приема 30 мг левоцетиризина в течение 6 дней у пожилых пациентов общий клиренс был примерно на 33% ниже, чем у младших взрослых. Показано, что расположение рацемического цетиризина зависит от функций почек, а не возраста. Этот вывод будет применим для левоцетиризина, поскольку левоцетиризин и цетиризин преимущественно выделяются с мочой. Поэтому доза левоцетиризина должна быть скорректирована в соответствии с функцией почек у пожилых пациентов.
Пол
Фармакокинетические результаты были оценены по поводу потенциального влияния пола. Период полувыведения у женщин был несколько короче, чем у мужчин, однако у женщин пероральный клиренс с учетом массы тела очевидно сопоставим с мужчинами. Те же ежедневные дозы и интервалы дозирования применяются для мужчин и женщин с нормальной функцией почек.
Раса
Воздействие расы на левоцетиризин не изучено. Поскольку левоцетиризин преимущественно выводится почками и отсутствуют важные расовые отличия в клиренсе креатинина, фаркокинетические характеристики левоцетиризина, как ожидается, не будут отличаться в разных расах. Различия в кинетике рацемического цетиризина, связанные с расой, отсутствуют.
Печеночная недостаточность
Фармакокинетика левоцетиризина у пациентов с печеночной недостаточностью не изучена. Пациенты с хроническими заболеваниями печени (гепатоцеллюлярный, холестатический и билиарный цирроз), которым давали 10 или 20 мг рацемического цетиризина в виде однократной дозы, имели увеличенный на 50% период полувыведения вместе с уменьшением клиренса на 40% по сравнению со здоровыми.
Препарат в форме таблеток не применять детям в возрасте младше 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Для этой категории пациентов рекомендуется применение левоцетиризина в лекарственной форме, подходящей для применения в педиатрии.
Показания
Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита, в том числе круглогодичного аллергического ринита, и хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу, цетиризину, гидроксизину или к другим производным пиперазина, а также к любому вспомогательному веществу лекарственного средства; тяжелая форма хронической почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования с левоцетиризином в отношении взаимодействия (включая исследования с индукторами CYP3A4) не проводились. Исследования с цетиризином (рацематом) показали, что одновременное применение с антипирином, азитромицином, циметидином, диазепамом, эритромицином, глипизидом, кетоконазолом или псевдоэфедрином не оказывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. При одновременном применении с теофиллином (400 мг/сут) наблюдалось небольшое снижение (на 16%) общего клиренса левоцетиризина (распределение теофиллина не изменялось).
При исследовании многократного введения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) степень экспозиции цетиризина увеличивалась примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира несколько изменялось (-11%) до параллельного применения цетиризина.
Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но одновременное употребление пищи снижает скорость его абсорбции.
Одновременное применение цетиризина или левоцетиризина и алкоголя или других депрессантов центральной нервной системы у уязвимых пациентов может привести к дополнительному снижению бдительности и способности к выполнению работы.
Особенности применения
Во время применения препарата следует воздерживаться от алкоголя.
Назначая препарат пациенту, необходимо обратить внимание на наличие определенных факторов, провоцирующих задержку мочи (например, травмы спинного мозга, гиперплазию предстательной железы), поскольку левоцетиризин увеличивает риск задержки мочи.
С осторожностью следует принимать препарат пациентам с эпилепсией и пациентам, имеющим риск возникновения судорог, поскольку левоцетиризин может привести к усилению приступа.
Реакция на аллергические тесты кожи ингибируется антигистаминами, и перед их выполнением требуется период выведения (3 дня).
Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбции глюкозо-галактозы не должны принимать этот препарат.
При прекращении применения левоцетиризина может появиться зуд, даже если его не было до начала лечения. Симптомы могут возникать самопроизвольно. В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными и требовать возобновления лечения. Симптомы должны исчезнуть при возобновлении лечения.
Способ применения и дозы
Препарат назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет внутрь в суточной дозе 5 мг 1 раз в сутки.
Принимают таблетку с едой или натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Больные пожилого возраста
Коррекция дозы рекомендуется пожилым пациентам с умеренным или тяжелым нарушением функции почек (см. раздел «Почечная недостаточность»).
Почечная недостаточность
Интервалы дозирования должны быть индивидуализированы в соответствии с функцией почек. Обратитесь к следующей таблице и скорректируйте дозу, как указано. Для использования этой дозировочной таблицы необходима оценка клиренса креатинина пациента (CLcr) в миллилитрах в минуту. CLcr (мл/мин) можно оценить, определив сывороточный креатинин (мг/дл), используя следующую формулу:
КЛкр= [140 — возраст (годы)] × масса тела (кг) (× 0,85 для женщин)
72 × креатинин плазмы крови (мг/дл)
Коррекция дозы для пациентов с нарушениями функции почек
|Функция почек
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза и количество приемов
|Норма
|≥80
|1 таблетка 1 раз в сутки
|Нарушения легкой степени
|50-79
|1 таблетка 1 раз в сутки
|Нарушения умеренной степени
|30-49
|1 таблетка 1 раз в 2 дня
|Нарушения тяжелой степени
|<30
|1 таблетка 1 раз в 3 дня
Конечная стадия заболевания почек
Пациенты, находящиеся на диализе
|<10
|Противопоказано
Детям с нарушениями функции почек дозу препарата следует корректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела. Нет специфических данных о детях с нарушениями функции почек.
Печеночная недостаточность
Больным с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректировать режим дозирования следует в соответствии с вышеприведенной таблицей.
Продолжительность применения: пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет менее 4 суток в неделю или менее 4 недель) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы прекращаются, и возобновить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет более 4 суток в неделю или более 4 недель) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны из клинических исследований при применении рацемата).
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия.
Нарушения питания и обмена веществ: повышенный аппетит.
Со стороны психики: агрессия, возбуждение, галлюцинация, депрессия, бессонница, суицидальные мысли, ужасные сновидения.
Со стороны нервной системы: судороги, парестезии, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны органов зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения.
Со стороны сердца: усиленное сердцебиение, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны кожи и подкожных тканей: ангионевротический отек, стойкая медикаментозная сыпь, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани и костей: миалгия, артралгия.
Общие нарушения и состояние в месте введения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, отклонение функциональных печеночных проб от нормы.
Описание избранных побочных реакций
После прекращения приема левоцетиризина сообщали о зуде.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение относительно подозреваемых побочных реакций после регистрации лекарственного средства очень важно. Это позволяет постоянно наблюдать за соотношением польза/риск препарата.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гетеро Лабз Лимитед, Индия/Hetero Labs Limited, India.