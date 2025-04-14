Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
55,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
270,10
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33
5.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs