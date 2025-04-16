Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
60,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
270,10
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
270,10
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs