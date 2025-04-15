Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,41
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
55,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs