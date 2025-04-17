Винница (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
270,10
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs