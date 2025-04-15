Львов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
55,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
55,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
55,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Львов, ул. Любинская, 89
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -5,80 грн