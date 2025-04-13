Киев (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
270,10
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs