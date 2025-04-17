Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
53,60
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Hetero Drugs
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs