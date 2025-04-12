Солантра® (Soolantra®)
Солантра инструкция по применению
Состав
Ивермектин - 10 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Ивермектин относится к классу авермектинов. Авермектины оказывают противовоспалительное действие путем ингибирования липополисахарид-индуцированной продукции воспалительных цитокинов. Противовоспалительные свойства ивермектина при нанесении на кожу наблюдали на животных моделях воспаления кожи. Ивермектин также вызывает гибель паразитов, в первую очередь путем селективного связывания с высоким сродством (аффинностью) к глутаматзависимым хлоридным каналам, находящимся в нервных и мышечных клетках беспозвоночных животных. Точный механизм действия крема Солантра при лечении воспалительных поражений розацеа неизвестен, но, возможно, он связан с противовоспалительным действием ивермектина, а также с гибелью клеща демодекса, который, как сообщалось, был одним из факторов воспаления кожи.
Клиническая эффективность и безопасность. В двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследованиях, идентичных по дизайну, изучали лечение воспалительных поражений розацеа с помощью крема Солантра, который наносили 1 раз в сутки перед сном. В исследовании принял участие 1371 пациент в возрасте от 18 лет, во время исследования наносили крем Солантра или плацебо 1 раз в сутки ежедневно в течение 12 нед.
В целом 96% участников были представителями европеоидной расы, 67% — женщины. По 5-балльной шкале Глобальной оценки исследователем (Investigator Global Assessment — IGA) на исходном уровне поражения у 79% участников были оценены как умеренные (IGA=3), а 21% — как тяжелые (IGA=4).
Сопутствующими первичными конечными точками эффективности в обоих клинических исследованиях считали частоту успешного лечения на основе оценки по шкале IGA (доля пациентов, оцененных как «чистые» или «почти чистые» на 12-й неделе исследования) и показатель абсолютных изменений в количестве воспалительных поражений по сравнению с исходным уровнем. Шкала IGA основана на определениях, представленных в табл. 1.
Таблица 1. Шкала глобальной оценки исследователем (IGA)
|Степень
|Балл
|Клиническое описание
|Чистая
|0
|Воспалительные поражения отсутствуют, эритема отсутствует
|Почти чистая
|1
|Совсем мало маленьких папул/пустул, очень легкая эритема
|Легкая
|2
|Единичные маленькие папулы/пустулы, легкая эритема
|Умеренная
|3
|Несколько маленьких или больших папул/пустул, умеренная эритема
|Тяжелая
|4
|Многочисленные маленькие и/или большие папулы/пустулы, тяжелая эритема
Результаты обоих клинических исследований продемонстрировали, что крем Солантра при нанесении один раз в сутки ежедневно в течение 12 нед достоверно превышал плацебо по частоте успешного лечения по шкале IGA и по абсолютным изменениям количества воспалительных поражений (p<0,001, табл. 2).
Нижеприведенные таблица и рисунки отражают показатели эффективности, полученные в обоих исследованиях.
Таблица 2. Результаты по показателям эффективности
|Параметры оценки
|Исследование 1
|Исследование 2
|Солантра
(N=451)
|Плацебо
(N=232)
|Солантра
(N=459)
|Плацебо
(N=229)
|Глобальная оценка исследователем
|Количество (%) участников, оцененных как «чистые» или «почти чистые» на 12-й неделе
|173
(38,4)
|27
(11,6)
|184
(40,1)
|43
(18,8)
|Воспалительные поражения
|Среднее количество воспалительных поражений на исходном уровне
|31,0
|30,5
|33,3
|32,2
|Среднее количество воспалительных поражений на 12-й неделе
|10,6
|18,5
|11,0
|18,8
|Средние абсолютные изменения (в процентном отношении) показателя воспалительных поражений на 12-й неделе по сравнению с исходным уровнем
|–20,5
(–64,9)
|–12,0
(–41,6)
|–22,2
(–65,7)
|–13,4
(–43,4)
Крем Солантра достоверно превышал крем-плацебо по сопутствующим первичным конечным точкам эффективности, при этом эффективность лечения начала ощущаться через 4 нед (p<0,05).
Шкалу IGA применяли для оценки пациентов во время 40-недельного продолжения обоих клинических исследований, и доля пациентов, которых лечили кремом Солантра и достигших оценки 0 или 1 балл по шкале IGA, продолжала увеличиваться до 52-й недели. Частота успеха (IGA=0 или 1 балл) на 52-й неделе составила 71 и 76% в исследованиях 1 и 2 соответственно.
Эффективность и безопасность этого лекарственного средства для лечения воспалительных поражений розацеа также изучали в рандомизированном, ослепленном для исследователей клиническом исследовании с активным контролем. Исследования проводились с участием 962 пациентов в возрасте от 18 лет, которые в течение 16 нед получали лечение кремом Солантра 1 раз в сутки ежедневно или метронидазолом в форме крема 7,5 мг/г 2 раза в сутки ежедневно. В этом исследовании 99,7% участников были представителями европеоидной расы, 65,2% — женщины; на исходном уровне по шкале IGA у 83,3% участников поражения по шкале IGA были оценены как умеренные (IGA=3), а у 16,7% — как тяжелые (IGA=4).
Результаты этого исследования показали, что крем Солантра достоверно превышал метронидазол в креме 7,5 мг/г по показателям первичной конечной точки эффективности (средняя доля изменений показателя воспалительных поражений): через 16 нед лечения отмечали снижение этого показателя по сравнению с исходным уровнем у 83,0 и 73,7% пациентов в группах ивермектина и метронидазола соответственно (p<0,001). Преимущество крема Солантра через 16 нед было также подтверждено показателями частоты успешного лечения по шкале IGA, а также абсолютными изменениями показателя воспалительных поражений (вторичные конечные точки; p<0,001).
В целом около 300 участников в возрасте от 65 лет приняли участие во всех клинических исследованиях этого лекарственного средства. Значимых различий в профиле эффективности и безопасности у пациентов пожилого возраста и участников в возрасте 18–65 лет не отмечено.
Профиль безопасности, описанный в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, оставался стабильным при условии долгосрочного применения, которое наблюдалось во время длительных курсов лечения в течение до 1 года.
Дети. Европейское агентство по лекарственным средствам отказалось от обязательного предоставления результатов исследований крема Солантра во всех подгруппах педиатрической популяции с папулезно-пустулезной формой розацеа.
Фармакокинетика. Всасывание. Всасывание ивермектина из крема Солантра оценивали в клиническом исследовании у взрослых участников с тяжелой папулезно-пустулезной формой розацеа в условиях максимально активного применения. В равновесном состоянии (через 2 нед лечения) средняя Cmax ивермектина в плазме крови (±среднее отклонение) достигалась в течение 10±8 ч после применения дозы (Cmax 2,1±1,0 нг/мл, диапазон — 0,7–4,0 нг/мл), а средняя максимальная (±среднее отклонение) AUC0–24ч составляла 36±16 нг•ч/мл (диапазон — 14–75 нг•ч/мл). Через 2 нед лечения уровень системной экспозиции ивермектина достиг плато (в условиях равновесного состояния). В течение наиболее длительных курсов лечения в рамках исследований фазы 3 уровень системной экспозиции ивермектина был схож с тем, который наблюдали после 2 нед лечения. В условиях равновесного состояния уровень системной экспозиции ивермектина (AUC0-24ч = 36±16 нг•ч/мл) был ниже уровня экспозиции после приема однократной пероральной дозы ивермектина 6 мг здоровыми добровольцами (AUC0-24ч = 134±66 нг•ч/мл).
Распределение. В исследовании in vitro было продемонстрировано, что ивермектин более чем на 99% связывается с белками плазмы крови и, прежде всего, — с сывороточным альбумином человека. Существенного связывания ивермектина с эритроцитами не наблюдалось.
Метаболизм. В исследованиях in vitro с применением печеночных микросом человека и рекомбинантных ферментов CYP 3A4 было продемонстрировано, что ивермектин метаболизируется главным образом ферментами CYP 3A4.
В исследованиях in vitro было установлено, что ивермектин не блокирует изоферменты 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4, 4A11 и 2E1 цитохрома P450. В культурах гепатоцитов человека ивермектин не индуцирует экспрессию ферментов CYP (1A2, 2B6, 2C9 и 3A4).
В клиническом фармакокинетическом исследовании с максимальным применением ивермектина были выявлены два основных метаболита, которые изучались в дальнейшем во время клинических исследований фазы 2 (3''—О—диметиливермектин и 4а-гидроксиивермектин). Как и исходное соединение, метаболиты достигали равновесного состояния через 2 нед лечения, при этом признаков накопления не наблюдали в течение 12 нед. Кроме того, системная экспозиция метаболитов (рассчитанная с помощью Cmax и AUC), которая достигалась в равновесном состоянии, была значительно меньше, чем после перорального применения ивермектина.
Выведение. В клиническом фармакокинетическом исследовании с максимальным применением ивермектина у пациентов, которые наносили препарат на кожу 1 раз в сутки в течение 28 дней, терминальный Т½ составлял в среднем 6 дней (среднее значение — 145 ч, диапазон — 92—238 ч). Выведение после местного применения крема Солантра зависит от абсорбции. Фармакокинетику ивермектина у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью не изучали.
Доклинические данные по безопасности. В исследованиях повторного применения на животных в течение периода до 9 мес с нанесением на кожу крема ивермектина 10 мг/г токсические эффекты или проявления местной токсичности при системной экспозиции на уровне, наблюдаемом при клиническом применении, отсутствовали.
В экспериментах in vitro и in vivo ивермектин не продемонстрировал генотоксического влияния. В 2-летнем исследовании канцерогенности при нанесении крема ивермектина 10 мг/г на кожу животных повышения частоты развития опухоли не выявлено.
В исследованиях токсического воздействия на репродуктивную функцию после перорального введения ивермектина установлено тератогенное действие у крыс (волчья пасть) и кроликов (искривление запястья) при применении в высоких дозах (предел экспозиции до достижения NOAEL был не менее чем в 70 раз выше показателей при клиническом применении).
Неонатальная токсичность в исследованиях при пероральном применении у животных была связана не с экспозицией in utero, а с постнатальной экспозицией через грудное молоко, которая приводила к высоким концентрациям ивермектина в тканях головного мозга и плазме крови приплода. Крем ивермектина 10 мг/г вызывал у животных раздражение кожи, сенсибилизацию и фотосенсибилизацию, но не вызывал фетотоксических эффектов.
Оценка экологического риска (ОЭР). Ивермектин является очень токсичным веществом для беспозвоночных животных, также выявлен риск для водной среды, осадочных пород и наземной среды. Следует соблюдать соответствующие меры безопасности для предотвращения загрязнения окружающей среды, особенно водной.
Показания Солантра
для местного лечения воспалительных поражений, причиной которых является розацеа (папулезно-пустулезная форма), у взрослых пациентов.
Применение Солантра
дозирование. Наносить крем 1 раз в сутки ежедневно не более 4 мес. Курс лечения можно повторять.
При отсутствии улучшения через 3 мес лечение следует прекратить.
Отдельные группы пациентов.Нарушение функции почек. Коррекции дозы не требуется.
Нарушение функции печени. С осторожностью применять пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Пациенты пожилого возраста. Для гериатрической популяции пациентов коррекции дозы не требуется.
Способ применения. Крем Солантра наносят только на кожу лица.
Нанести на кожу небольшое количество лекарственного средства (размером с горошину) на каждый из пяти участков лица: лоб, подбородок, нос и обе щеки. Распределить лекарственное средство тонким слоем по коже всего лица, избегая зоны глаз, губ и слизистых оболочек.
После нанесения этого лекарственного средства следует вымыть руки.
Косметику можно наносить только после того, как крем высохнет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Побочные эффекты
к наиболее распространенным побочным реакциям относятся ощущение жжения на коже, раздражение кожи и сухость кожи. Эти явления возникали у ≤1% пациентов, которых лечили этим средством в рамках клинических исследований.
Эти нежелательные реакции обычно бывают легкими или умеренными и, как правило, уменьшаются при продолжении лечения.
Существенной разницы в профиле безопасности у лиц в возрасте 18–65 лет и старше 65 лет не отмечено.
Нежелательные реакции, о которых сообщалось в клинических исследованиях крема Солантра (табл. 3), классифицируются по классам систем органов и частоте возникновения согласно следующим условным обозначениям: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Таблица 3. Побочные реакции
|Класс систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Ощущение жжения на коже
|Нечасто
|Раздражение кожи, зуд, сухость кожи
|Неизвестно
|Эритема, аллергический дерматит, контактный дерматит
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях. Крайне важно информировать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это позволяет непрерывно отслеживать баланс пользы и рисков, присущих лекарственному средству. Медицинским работникам следует сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях с помощью национальной системы сообщений о нежелательных реакциях.
Особые указания
действие крема Солантра у пациентов с нарушением функции почек или печени не изучалось.
Это лекарственное средство содержит:
- цетиловый спирт и стеариловый спирт, которые могут вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит);
- метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, отсроченные);
- пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи
.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Относительно местного применения ивермектина у беременных сведения отсутствуют или ограничены. Исследование токсического действия на репродуктивную функцию при пероральном применении ивермектина продемонстрировало, что ивермектин оказывает тератогенный эффект у животных, однако из-за низкой системной экспозиции вещества после местного применения в рекомендуемой дозе вероятность поражения эмбрионов человека невелика. Крем Солантра не рекомендуется применять в период беременности.
Кормление грудью. После приема внутрь ивермектин в низкой концентрации выделяется в грудное молоко. Экскрецию в грудное молоко после местного применения не изучали. Имеющиеся фармакокинетические/токсикологические данные относительно животных также указывают на экскрецию ивермектина в грудное молоко. Риск для младенца во время кормления грудью исключать нельзя. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отмене/отказе от лечения кремом Солантра, взвесив пользу от кормления грудью для ребенка и пользу от лечения для женщины.
Репродуктивная функция. Сведения о влиянии ивермектина на репродуктивную функцию у человека отсутствуют. У животных влияние на спаривание или фертильность на фоне лечения ивермектином отсутствует.
Дети. Безопасность и эффективность применения крема Солантра у детей (в возрасте до 18 лет) не изучались. Данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Крем Солантра не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
исследования лекарственного взаимодействия не проводились.
Одновременное применение крема Солантра с другими лекарственными средствами для местного или системного лечения розацеа не изучалось.
Исследования in vitro показали, что ивермектин метаболизируется ферментом CYP 3A4. Итак, ивермектин следует с осторожностью применять одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, поскольку экспозиция вещества в плазме крови может значимо повышаться.
Передозировка
о случаях передозировки крема Солантра не сообщалось.
При случайном проглатывании лекарственного средства проводят поддерживающую терапию, которая, по показаниям, может включать парентеральное введение жидкости и электролитов, дыхательную поддержку (при необходимости, кислород и механическая вентиляция), а также прессорные препараты при наличии клинически значимой гипотензии. При необходимости для предупреждения всасывания проглоченного вещества как можно скорее искусственно вызывают рвоту и/или проводят промывание желудка, применяют слабительные средства и принимают другие меры, обычные при отравлениях.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения. После первого открытия тубы препарат годен к применению на протяжении 6 мес.