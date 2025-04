фармакодинамика. Механизм действия . Ивермектин относится к классу авермектинов. Авермектины оказывают противовоспалительное действие путем ингибирования липополисахарид-индуцированной продукции воспалительных цитокинов. Противовоспалительные свойства ивермектина при нанесении на кожу наблюдали на животных моделях воспаления кожи. Ивермектин также вызывает гибель паразитов, в первую очередь путем селективного связывания с высоким сродством (аффинностью) к глутаматзависимым хлоридным каналам, находящимся в нервных и мышечных клетках беспозвоночных животных. Точный механизм действия крема Солантра при лечении воспалительных поражений розацеа неизвестен, но, возможно, он связан с противовоспалительным действием ивермектина, а также с гибелью клеща демодекса, который, как сообщалось, был одним из факторов воспаления кожи.

Клиническая эффективность и безопасность . В двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследованиях, идентичных по дизайну, изучали лечение воспалительных поражений розацеа с помощью крема Солантра, который наносили 1 раз в сутки перед сном. В исследовании принял участие 1371 пациент в возрасте от 18 лет, во время исследования наносили крем Солантра или плацебо 1 раз в сутки ежедневно в течение 12 нед.

В целом 96% участников были представителями европеоидной расы, 67% — женщины. По 5-балльной шкале Глобальной оценки исследователем (Investigator Global Assessment — IGA) на исходном уровне поражения у 79% участников были оценены как умеренные (IGA=3), а 21% — как тяжелые (IGA=4).

Сопутствующими первичными конечными точками эффективности в обоих клинических исследованиях считали частоту успешного лечения на основе оценки по шкале IGA (доля пациентов, оцененных как «чистые» или «почти чистые» на 12-й неделе исследования) и показатель абсолютных изменений в количестве воспалительных поражений по сравнению с исходным уровнем. Шкала IGA основана на определениях, представленных в табл. 1.

Таблица 1. Шкала глобальной оценки исследователем (IGA)



Степень Балл Клиническое описание Чистая 0 Воспалительные поражения отсутствуют, эритема отсутствует Почти чистая 1 Совсем мало маленьких папул/пустул, очень легкая эритема Легкая 2 Единичные маленькие папулы/пустулы, легкая эритема Умеренная 3 Несколько маленьких или больших папул/пустул, умеренная эритема Тяжелая 4 Многочисленные маленькие и/или большие папулы/пустулы, тяжелая эритема



Результаты обоих клинических исследований продемонстрировали, что крем Солантра при нанесении один раз в сутки ежедневно в течение 12 нед достоверно превышал плацебо по частоте успешного лечения по шкале IGA и по абсолютным изменениям количества воспалительных поражений (p<0,001, табл. 2).

Нижеприведенные таблица и рисунки отражают показатели эффективности, полученные в обоих исследованиях.

Таблица 2. Результаты по показателям эффективности



Параметры оценки Исследование 1 Исследование 2 Солантра

(N=451) Плацебо

(N=232) Солантра

(N=459) Плацебо

(N=229) Глобальная оценка исследователем Количество (%) участников, оцененных как «чистые» или «почти чистые» на 12-й неделе 173

(38,4) 27

(11,6) 184

(40,1) 43

(18,8) Воспалительные поражения Среднее количество воспалительных поражений на исходном уровне 31,0 30,5 33,3 32,2 Среднее количество воспалительных поражений на 12-й неделе 10,6 18,5 11,0 18,8 Средние абсолютные изменения (в процентном отношении) показателя воспалительных поражений на 12-й неделе по сравнению с исходным уровнем –20,5

(–64,9) –12,0

(–41,6) –22,2

(–65,7) –13,4

(–43,4)