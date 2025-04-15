Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1659,52
Экономия при брони: -135,85 грн
1523,67 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -6,70 грн
1456,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1673,25
Экономия при брони: -149,58 грн
1523,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1517,17
Экономия при брони: -71,04 грн
1446,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1564,43
Экономия при брони: -114,23 грн
1450,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1425,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1520,98
Экономия при брони: -72,86 грн
1448,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1369,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1530,78
Экономия при брони: -75,19 грн
1455,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1543,36
Экономия при брони: -87,77 грн
1455,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -6,70 грн
1456,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1533,07
Экономия при брони: -80,44 грн
1452,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1433,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1445,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1417,00 грн