Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1512,05
Экономия при брони: -59,59 грн
1452,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1683,46
Экономия при брони: -102,88 грн
1580,58 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1544,09
Экономия при брони: -97,54 грн
1446,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -12,20 грн
1450,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1684,74
Экономия при брони: -106,67 грн
1578,07 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1657,13
Экономия при брони: -75,40 грн
1581,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1545,94
Экономия при брони: -94,87 грн
1451,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -12,20 грн
1450,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1517,61
Экономия при брони: -73,22 грн
1444,39 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1533,56
Экономия при брони: -85,15 грн
1448,41 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1553,99
Экономия при брони: -108,15 грн
1445,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1508,40
Экономия при брони: -64,51 грн
1443,89 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1698,94
Экономия при брони: -175,27 грн
1523,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1530,58
Экономия при брони: -80,20 грн
1450,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1384,33 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1528,88
Экономия при брони: -84,93 грн
1443,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1543,07
Экономия при брони: -87,48 грн
1455,59 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1538,19
Экономия при брони: -86,77 грн
1451,42 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1554,04
Экономия при брони: -105,57 грн
1448,47 грн