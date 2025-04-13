Киев (адрес не указан)
Доступно в 420 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1448,27 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1448,27 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,90 грн
1462,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,90 грн
1462,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1389,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1510,88
Экономия при брони: -65,88 грн
1445,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1392,78 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1532,63
Экономия при брони: -82,34 грн
1450,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1507,08
Экономия при брони: -60,62 грн
1446,46 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1666,06
Экономия при брони: -142,39 грн
1523,67 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1653,62
Экономия при брони: -141,82 грн
1511,80 грн