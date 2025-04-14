Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1511,56
Экономия при брони: -64,08 грн
1447,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1358,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1394,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1557,40
Экономия при брони: -109,69 грн
1447,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1398,11 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1402,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1553,89
Экономия при брони: -106,13 грн
1447,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1355,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1530,63
Экономия при брони: -80,14 грн
1450,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1395,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1424,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1398,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1430,48 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1395,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1407,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1364,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1360,22 грн