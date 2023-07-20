у пациентов возможно временное обострение розацеа в результате гибели клещей рода Demodex, которое обычно проходит в течение 1 нед в случае продолжения терапии.

При ухудшении состояния пациента до тяжелой степени с развитием выраженной кожной реакции терапию ивермектином следует немедленно прекратить.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Информация о применении топических лекарственных форм ивермектина у беременных отсутствует или является ограниченной.

Исследования токсического действия на репродуктивную функцию при применении ивермектина per os продемонстрировали наличие тератогенного эффекта у животных. Вместе с тем, из-за низкой системной экспозиции при применении топических лекарственных форм ивермектина в рекомендуемой дозе, вероятность эмбриональной токсичности у человека небольшая. Ивермектин не рекомендуется применять во время беременности.

Кормление грудью. После применения per os в грудном молоке у человека определяется низкая концентрация ивермектина. Экскреция в грудное молоко человека после применения топических форм ивермектина не изучалась.

Имеющиеся данные фармакокинетических/токсикологических исследований на животных также указывают на экскрецию ивермектина в грудное молоко.

Риск для младенца во время кормления грудью исключать нельзя. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отмены/отказа от лечения ивермектином.

Репродуктивная функция. Сведения о влиянии ивермектина на репродуктивную функцию человека отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Ивермектин не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.