ИВЕРМЕКТИН (IVERMECTINUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Механизм действия. Ивермектин — лекарственное средство класса авермектинов, обладающее противовоспалительным действием за счет ингибирования продукции воспалительных цитокинов, индуцированной липополисахаридами.
При накожном применении у животных ивермектин демонстрирует противовоспалительные свойства.
Ивермектин вызывает гибель паразитов, преимущественно за счет селективного высокоаффинного связывания с глутаматзависимыми хлорными каналами нейронов и мышечных клеток беспозвоночных.
Точный механизм ивермектина при розацеа неизвестен.
Фармакокинетика.
Абсорбция. В равновесном состоянии (спустя 2 нед непрерывной терапии, когда системная экспозиция ивермектина достигает уровня «плато») после накожного нанесения:
• tmax (± среднее отклонение) — 10 (± 8) ч;
• Cmax (± среднее отклонение) — 2,1 (± 1,0) нг/мл;
• максимальное значение AUC0–24 (± среднее отклонение) — 36 (± 16) нг•ч/мл.
Распределение. In vitro ивермектин более чем на 99% связывается с белками плазмы крови, в основном с альбумином.
Существенного связывания ивермектина с эритроцитами не наблюдалось.
Метаболизм ивермектина осуществляется в основном изоферментом цитохрома P450 (CYP) — 3A4.
Ивермектин не ингибирует следующие изоферменты CYP: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4 и 4A11.
Иверментин не является индуктором следующих изоферментов CYP: 1A2, 2B6, 2C9 и 3A4.
У ивермектина идентифицированы 2 основных метаболита: 3”–О–деметил ивермектин и 4α–гидрокси ивермектин, концентрации которых в плазме крови достигают равновесного состояния через 2 нед после начала терапии.
Признаков накопления ивермектина не наблюдалось в течение 12 нед применения.
Выведение. Терминальный T½ — 6 сут (среднее значение — 145 ч; диапазон 92–238 ч).
воспалительные поражения кожи, причиной которых является розацеа (папулезно-пустулезная форма) у взрослых пациентов.
ивермектин применяют как монотерапию, так и в составе комбинированной терапии.
Топические лекарственные формы ивермектина наносят на кожу 1 р/сут в течение всего курса терапии, но не дольше 4 мес.
Курс лечения можно повторять. При отсутствии положительной динамики через 3 мес лечение прекращают.
Отдельные категории пациентов.
Нарушение функции почек. Коррекции дозы ивермектина не требуется.
Нарушение функции печени. Ивермектин с осторожностью применяют у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы ивермектина не требуется.
Дети. Безопасность и эффективность применения ивермектина у детей (в возрасте до 18 лет) не изучались. Данные отсутствуют.
гиперчувствительность к ивермектину.
нежелательные реакции со стороны кожи: раздражение, ощущение жжения, сухость и зуд — наиболее частые побочные эффекты, наблюдаемые при применении топических лекарственных форм ивермектина.
Частота возникновения указанных выше нежелательных реакций составляла ≤1% от количества пациентов, применявших ивермектин во время клинических исследований.
Указанные выше нежелательные реакции ивермектина легкой или средней степени тяжести, и их выраженность уменьшаются в случае продолжения терапии.
Клинически значимой разницы профиля безопасности ивермектина у пациентов в возрасте 18-65^лет и пациентов 65 лет и старше не наблюдалось.
Побочные реакции ивермектина классифицируются по классам систем органов и частоте их возникновения следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от^≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (определение невозможно согласно имеющимся данным).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — ощущение жжения кожи; нечасто — раздражение кожи, кожный зуд, сухость кожи, обострение розацеа; частота неизвестна — эритема, контактный дерматит (аллергический или в результате раздражения), отек лица.
Лабораторные методы исследования: частота неизвестна — повышение уровня трансаминаз.
у пациентов возможно временное обострение розацеа в результате гибели клещей рода Demodex, которое обычно проходит в течение 1 нед в случае продолжения терапии.
При ухудшении состояния пациента до тяжелой степени с развитием выраженной кожной реакции терапию ивермектином следует немедленно прекратить.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Информация о применении топических лекарственных форм ивермектина у беременных отсутствует или является ограниченной.
Исследования токсического действия на репродуктивную функцию при применении ивермектина per os продемонстрировали наличие тератогенного эффекта у животных. Вместе с тем, из-за низкой системной экспозиции при применении топических лекарственных форм ивермектина в рекомендуемой дозе, вероятность эмбриональной токсичности у человека небольшая. Ивермектин не рекомендуется применять во время беременности.
Кормление грудью. После применения per os в грудном молоке у человека определяется низкая концентрация ивермектина. Экскреция в грудное молоко человека после применения топических форм ивермектина не изучалась.
Имеющиеся данные фармакокинетических/токсикологических исследований на животных также указывают на экскрецию ивермектина в грудное молоко.
Риск для младенца во время кормления грудью исключать нельзя. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отмены/отказа от лечения ивермектином.
Репродуктивная функция. Сведения о влиянии ивермектина на репродуктивную функцию человека отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Ивермектин не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
исследования in vitro продемонстрировали, что ивермектин метаболизируется преимущественно изоферментом цитохрома P450 — 3A4. Следовательно, ивермектин следует с осторожностью применять одновременно с мощными ингибиторами 3A4, поскольку экспозиция ивермектина в плазме крови способна значимо увеличиваться.
при случайном или значительном контакте человека с неизвестными количествами ветеринарных фармакотерапевтических средств, содержащих ивермектин, при глотании, вдыхании, инъекции или нанесении на поверхности тела наиболее часто сообщалось о следующих побочных эффектах: сыпь, отек, головная боль, головокружение, астения, тошнота, рвота и диарея.
Другими побочными реакциями, о которых имелись сообщения, являются: судороги, атаксия, одышка, боль в животе, парестезии, крапивница и контактный дерматит.
При случайном проглатывания средства, содержащего ивермектин, проводят поддерживающую терапию, которая, по показаниям, может включать парентеральное введение жидкости и электролитов, поддержку функции дыхания (в случае необходимости — кислород и механическая вентиляция), а также введение вазопрессорных средств при наличии клинически значимой гипотензии.
Если необходимо предупредить абсорбцию проглоченного ивермектина из пищеварительного тракта, как можно скорее искусственно провоцируют рвоту и/или промывают желудок, применяют слабительные средства и принимают другие типичные меры неотложной помощи при отравлениях.