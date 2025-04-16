Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1685,38
Экономия при брони: -161,71 грн
1523,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1355,99 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1434,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1407,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1676,60
Экономия при брони: -138,92 грн
1537,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1545,26
Экономия при брони: -100,89 грн
1444,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1611,56
Экономия при брони: -82,28 грн
1529,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1538,82
Экономия при брони: -89,55 грн
1449,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1401,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1527,56
Экономия при брони: -79,27 грн
1448,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1420,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1525,37
Экономия при брони: -79,33 грн
1446,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1434,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1407,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1682,50
Экономия при брони: -158,83 грн
1523,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1520,54
Экономия при брони: -76,05 грн
1444,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1434,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1407,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1563,11
Экономия при брони: -107,52 грн
1455,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1434,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1407,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1519,81
Экономия при брони: -68,55 грн
1451,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1543,51
Экономия при брони: -96,82 грн
1446,69 грн