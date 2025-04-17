Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,99
Экономия при брони: -43,89 грн
1419,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1404,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1418,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1392,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1556,96
Экономия при брони: -106,14 грн
1450,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1509,42
Экономия при брони: -61,42 грн
1448,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1516,44
Экономия при брони: -71,15 грн
1445,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1507,23
Экономия при брони: -58,30 грн
1448,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1462,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1560,91
Экономия при брони: -105,32 грн
1455,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Солантра® крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma
1462,50 грн