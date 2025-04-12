побочные реакции классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. По частоте возникновения разделены на следующие категории: очень часто (>1/10), часто (>1/100 и <1/10), нечасто (>1/1000 и <1/100), редко (>1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных).

Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто - лейкопения, гранулоцитопения; частота неизвестна - тромбоцитопения.

Со стороны пищеварительной системы: редко - повышение уровня печеночных ферментов АсАТ, АлАТ, гаммаглутамилтрансферазы, ЛФК и другие нарушения функции печени частота неизвестна - желтуха.

Со стороны иммунной системы: нечасто - сыпь, зуд, экзема медикаментозного типа, другие аллергические симптомы; частота неизвестна - крапивница.

Со стороны центральной и периферической нервной систем: частота неизвестна - онемение, головокружение, сонливость.

Со стороны ЖКТ: редко - запоры, ощущение распирания и наполнения в животе, диарея, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, отрыжка воздухом, нарушение вкусовых ощущений; частота неизвестна - жажда.

Со стороны дыхательной системы: частота неизвестна - кашель, тяжесть дыхания.

Со стороны мочеполовой системы: нечасто - нарушение менструального цикла у женщин; частота неизвестна - отечность и боль в молочных железах, развитие «женской груди» у мужчин (гинекомастия), индукция выделения молока.

Лабораторные исследования: частота неизвестна - повышение уровня мочевины.

Общие реакции: нечасто - реакции гиперчувствительности, отеки, ощущение инородного тела в носоглотке; частота неизвестна - лихорадка, тревожность, приливы (внезапное покраснение лица), онемение языка, сердцебиение.

В случае возникновения симптомов аллергии необходимо прекратить прием препарата.

В случае повышения уровня трансаминаз или в случае одновременного повышения температуры, возникновения высыпаний и других симптомов необходимо прекратить прием препарата и принять меры для улучшения состояния.