Элкоцин (Elkotsin)
Элкоцин инструкция по применению
Состав
Ребамипид - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ребамипид повышает эндогенное содержание простагландинов E2 и I2 (PGE2 и PGI2), которые содержатся в желудочном соке, а также повышает уровень простагландина Е2 (PGE2) в слизистой оболочке желудка, что способствует ее защите от повреждающих факторов. Ребамипид оказывает цитопротекторный эффект, доказанный в исследованиях in vitro, улучшает кровообращение в слизистой оболочке желудка и стимулирует пролиферацию клеток. Благодаря повышению активности ферментов, которые стимулируют биосинтез высокомолекулярных гликопротеинов, ребамипид увеличивает количество поверхностной желудочной слизи. Ребамипид не влияет на базальную и стимулированную желудочную секрецию.
Фармакокинетика. После однократного приема внутрь 100 мг ребамипида Cmax в плазме крови (216±79 нг/мл) наблюдалась через 2,4±1,2 ч. Препарат подвергается незначительному метаболизма в организме человека, однако в основном выводится в неизмененном виде. Т½ из плазмы составляет примерно 1,9±0,7 ч. При применении ребамипида в дозе 100 мг у пациентов с почечной недостаточностью наблюдалось увеличение концентрации препарата в плазме крови и Т½ был больше по сравнению со здоровыми пациентами.
Показания Элкоцин
язва желудка, острый гастрит, период обострения хронического гастрита, патологические изменения слизистой оболочки желудка (эрозии, кровотечения, гиперемия, отеки).
Применение Элкоцин
для перорального применения.
Язва желудка
Взрослые - 3 раза в сутки по 100 мг (1 таблетка) утром, днем и вечером.
Для улучшения состояния при остром гастрите в период обострения хронического гастрита, при патологических изменениях слизистой оболочки желудка (эрозии, кровотечения, гиперемия, отеки)
Взрослые — 3 раза в сутки по 100 мг (1 таблетка).
Дети. Препарат не назначать детям, поскольку исследования по применению в этой возрастной категории не проводили.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ребамипиду или к любым другим компонентам препарата. Злокачественные заболевания желудка.
Побочные эффекты
побочные реакции классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. По частоте возникновения разделены на следующие категории: очень часто (>1/10), часто (>1/100 и <1/10), нечасто (>1/1000 и <1/100), редко (>1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто - лейкопения, гранулоцитопения; частота неизвестна - тромбоцитопения.
Со стороны пищеварительной системы: редко - повышение уровня печеночных ферментов АсАТ, АлАТ, гаммаглутамилтрансферазы, ЛФК и другие нарушения функции печени частота неизвестна - желтуха.
Со стороны иммунной системы: нечасто - сыпь, зуд, экзема медикаментозного типа, другие аллергические симптомы; частота неизвестна - крапивница.
Со стороны центральной и периферической нервной систем: частота неизвестна - онемение, головокружение, сонливость.
Со стороны ЖКТ: редко - запоры, ощущение распирания и наполнения в животе, диарея, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, отрыжка воздухом, нарушение вкусовых ощущений; частота неизвестна - жажда.
Со стороны дыхательной системы: частота неизвестна - кашель, тяжесть дыхания.
Со стороны мочеполовой системы: нечасто - нарушение менструального цикла у женщин; частота неизвестна - отечность и боль в молочных железах, развитие «женской груди» у мужчин (гинекомастия), индукция выделения молока.
Лабораторные исследования: частота неизвестна - повышение уровня мочевины.
Общие реакции: нечасто - реакции гиперчувствительности, отеки, ощущение инородного тела в носоглотке; частота неизвестна - лихорадка, тревожность, приливы (внезапное покраснение лица), онемение языка, сердцебиение.
В случае возникновения симптомов аллергии необходимо прекратить прием препарата.
В случае повышения уровня трансаминаз или в случае одновременного повышения температуры, возникновения высыпаний и других симптомов необходимо прекратить прием препарата и принять меры для улучшения состояния.
Особые указания
иногда может наблюдаться уменьшение количества лейкоцитов и тромбоцитов. В случае выявления отклонения от нормы необходимо прекратить прием препарата и провести соответствующие мероприятия для улучшения состояния пациента.
Иногда может наблюдаться рост уровня АсАТ, АлАТ, y-ГГТП, ЩФ и другие нарушения функции печени, желтуха. В случае возникновения таких реакций необходимо провести соответствующее обследование, в случае обнаружения отклонений от нормы прекратить прием препарата и принять необходимые меры для улучшения состояния пациента.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку безопасность применения ребамипида в период беременности и кормления грудью не доказана, препарат противопоказан.
Поскольку ребамипид проникает в грудное молоко, при применении препарата кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При приеме ребамипида возможно возникновение головокружения, сонливости. В таких случаях следует отказаться от управления автотранспортом, работы с механизмами, а также от занятий другими видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрой реакции.
Взаимодействия
при применении ребамипида в составе традиционных антихеликобактерных схемах эффективность традиционной терапии, вероятно, возрастает. Взаимодействие с другими препаратами не исследовано.
Передозировка
случаи передозировки не описаны. Возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея или запор, головная боль, усиление проявлений побочных реакций.
В случае передозировки следует промыть желудок и назначить симптоматическую терапию. Специфического антидота не существует.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.