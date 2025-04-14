Одесса (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
414,81
Экономия при брони: -46,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
400,24
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
403,91
Экономия при брони: -37,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
401,20
Экономия при брони: -35,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
260,46
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
404,38
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
410,87
Экономия при брони: -44,82 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
264,33
Экономия при брони: -17,01 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
399,09
Экономия при брони: -44,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
412,22
Экономия при брони: -21,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
141,16
Экономия при брони: -21,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум