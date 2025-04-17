Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
388,90
Экономия при брони: -25,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,90
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
412,50
Экономия при брони: -71,52 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
405,66
Экономия при брони: -45,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
387,20
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
398,63
Экономия при брони: -56,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
400,20
Экономия при брони: -57,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
411,88
Экономия при брони: -65,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
408,60
Экономия при брони: -67,05 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
373,40
Экономия при брони: -9,90 грн