Днепр (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
406,59
Экономия при брони: -52,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
406,90
Экономия при брони: -40,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
406,71
Экономия при брони: -27,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50
Экономия при брони: -31,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
388,90
Экономия при брони: -30,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
413,11
Экономия при брони: -51,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
274,75
Экономия при брони: -26,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
124,82
Экономия при брони: -5,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
400,82
Экономия при брони: -39,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
407,97
Экономия при брони: -46,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
407,16
Экономия при брони: -38,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
399,05
Экономия при брони: -38,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
396,71
Экономия при брони: -26,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
415,80
Экономия при брони: -47,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
398,34
Экономия при брони: -29,79 грн