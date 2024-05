ребамипид повышает эндогенное содержание простагландинов E2 и I2 (PGE2 и PGI2 2 , содержащихся в желудочном соке, а также повышает уровень простагландина Е2 (PGE 2 ) в слизистой оболочке желудка, способствуя защите от повреждающих факторов. Ребамипид проявляет цитопротекторный эффект, доказанный в исследованиях in vitro, улучшает кровообращение в слизистой оболочке желудка и стимулирует пролиферацию клеток. Благодаря повышению активности ферментов, стимулирующих биосинтез высокомолекулярных гликопротеинов, ребамипид увеличивает количество поверхностной желудочной слизи. Ребамипид не влияет на базальную и стимулированную желудочную секрецию.

После одноразового перорального приема 100 мг ребамипида C max в плазме крови — около 210 нг/мл — определялась через 2 ч. В экспериментах in vitro с белками плазмы крови связывалось около 90% ребамипида, однако в многочисленных исследованиях доказано, что вещество не кумулирует в организме человека. Подвергается незначительному метаболизму, большая часть выводится в неизмененном виде. T ½ из плазмы крови составляет около 1,5 ч. При применении ребамипида в дозе 100 мг у пациентов с почечной недостаточностью не было значительных расхождений в показателях концентрации в плазме крови и T ½ ребамипида у здоровых и больных.