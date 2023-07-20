РЕБАМИПИД (REBAMIPIDUM) Действующее вещество
ребамипид повышает эндогенное содержание простагландинов E2 и I2 (PGE2 и PGI22, содержащихся в желудочном соке, а также повышает уровень простагландина Е2 (PGE2) в слизистой оболочке желудка, способствуя защите от повреждающих факторов. Ребамипид проявляет цитопротекторный эффект, доказанный в исследованиях in vitro, улучшает кровообращение в слизистой оболочке желудка и стимулирует пролиферацию клеток. Благодаря повышению активности ферментов, стимулирующих биосинтез высокомолекулярных гликопротеинов, ребамипид увеличивает количество поверхностной желудочной слизи. Ребамипид не влияет на базальную и стимулированную желудочную секрецию.
После одноразового перорального приема 100 мг ребамипида Cmax в плазме крови — около 210 нг/мл — определялась через 2 ч. В экспериментах in vitro с белками плазмы крови связывалось около 90% ребамипида, однако в многочисленных исследованиях доказано, что вещество не кумулирует в организме человека. Подвергается незначительному метаболизму, большая часть выводится в неизмененном виде. T½ из плазмы крови составляет около 1,5 ч. При применении ребамипида в дозе 100 мг у пациентов с почечной недостаточностью не было значительных расхождений в показателях концентрации в плазме крови и T½ ребамипида у здоровых и больных.
хронический гастрит с повышеной кислотообразующей функцией желудка в стадии обострения, эрозивный гастрит. Неязвенная диспепсия. Предотвращение возникновения повреждений слизистой оболочки на фоне приема НПВП.
принимают внутрь, запивая небольшим количеством жидкости по 1 таблетке (100 мг) 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 2–4 нед, в случае необходимости может быть продлен до 8 нед.
повышенная чувствительность к ребамипиду; злокачественные заболевания желудка; период беременности и кормления грудью.
со стороны ЖКТ: запоры, вздутие живота, диарея, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны печени: повышение уровня печеночных ферментов.
Со стороны периферической крови: лейкопения, гранулоцитопения.
Аллергические реакции: экземоподобные высыпания на коже, зуд, периферические отеки.
Прочие: нарушение менструального цикла у женщин.
следует с осторожностью назначать пациентам пожилого возраста, поскольку у данной категории больных существует риск развития нарушений со стороны ЖКТ.
Дети. Ребамипид не назначают детям в возрасте до 14 лет, поскольку исследования относительно применения в этой возрастной группе не проводились.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения ребамипида в период беременности не доказана. Поскольку ребамипид проникает в грудное молоко, следует прекратить грудное вскармливание и решить вопрос об искусственном вскармливании ребенка в случае необходимости назначения матери ребамипида в период кормления грудью. Нет определенных данных относительно влияния на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами, но, по данным фармакокинетических исследований, такое влияние маловероятно.
при применении ребамипида в составе традиционных антихеликобактерных схем терапии эффективность эрадикационной терапии достоверно возрастает. Взаимодействие с другими лекарственными средствами не исследовано.
случаев передозировки ребамипида не отмечалось. Возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея или запор, головная боль. В случае передозировки следует промыть желудок и проводить симптоматическую терапию. Специфического антидота не существует.