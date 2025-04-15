Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
396,27
Экономия при брони: -67,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
396,27
Экономия при брони: -63,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
372,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
399,28
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
402,28
Экономия при брони: -31,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
372,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
372,00
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,90
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
409,70
Экономия при брони: -15,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
264,33
Экономия при брони: -20,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
416,36
Экономия при брони: -69,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
400,74
Экономия при брони: -50,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
405,73
Экономия при брони: -59,21 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50 грн