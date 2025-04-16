Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
247,39
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
422,49
Экономия при брони: -85,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
372,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
393,24
Экономия при брони: -22,34 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
270,23
Экономия при брони: -42,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
404,97
Экономия при брони: -56,04 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
416,36
Экономия при брони: -67,43 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
373,70
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
413,82
Экономия при брони: -64,89 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
414,41
Экономия при брони: -61,15 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
245,52
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
410,45
Экономия при брони: -57,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,90
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
418,65
Экономия при брони: -64,70 грн