Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
414,38
Экономия при брони: -61,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
421,14
Экономия при брони: -79,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -23,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
251,13
Экономия при брони: -2,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
382,80
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
402,74
Экономия при брони: -49,82 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
412,46
Экономия при брони: -59,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
411,41
Экономия при брони: -41,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
414,02
Экономия при брони: -44,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,80
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
409,73
Экономия при брони: -49,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
262,81
Экономия при брони: -33,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
382,80
Экономия при брони: -9,90 грн