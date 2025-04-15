Львов (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
389,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
399,97
Экономия при брони: -30,04 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
388,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
390,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
388,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
418,85
Экономия при брони: -50,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
400,84
Экономия при брони: -31,37 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
388,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
396,30
Экономия при брони: -37,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
386,90
Экономия при брони: -28,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
395,90
Экономия при брони: -37,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Элкоцин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум